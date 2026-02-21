Peringatan Dini BMKG: Waspada Hujan Lebat Guyur Jabodetabek hingga 25 Februari 2026

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi berpotensi diguyur hujan lebat-sangat lebat hingga Rabu (25/2/2026).

“Peringatan dini cuaca Jabodetabek. Waspada wilayah berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat 21-25 Februari 2026," tulis BMKG melalui akun Instagramnya, dilihat Sabtu (21/2/2026).

Untuk hari ini, BMKG menginformasikan wilayah Jabodetabek diperkirakan diguyur hujan sedang hingga lebat.

Berikut peringatan dini cuaca di Jabodetabek menurut BMKG hingga 25 Februari mendatang:

21 Februari 2026:

Hujan Sedang-Lebat (Waspada): Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Jakarta Pusat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor.

Hujan Lebat-Sangat Lebat (Siaga): Kabupaten Tangerang, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kota Depok.

Potensi Angin Kencang: Kabupaten Tangerang, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kepulauan Seribu.

22 Februari 2026:

Hujan Sedang-Lebat (Waspada): Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kep. Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok.

Potensi Angin Kencang: Kabupaten Tangerang, Kepulauan Seribu.

23 Februari 2026

Hujan Sedang-Lebat (Waspada): Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bogor, Kota Depok.

Hujan Lebat-Sangat Lebat (Siaga): Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang.

Potensi Angin Kencang: Kabupaten Tangerang, Jakarta Timur, Jakarta Selatan.