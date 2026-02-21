Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Peringatan Dini BMKG: Waspada Hujan Lebat Guyur Jabodetabek hingga 25 Februari 2026

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |18:02 WIB
Peringatan Dini BMKG: Waspada Hujan Lebat Guyur Jabodetabek hingga 25 Februari 2026
Peringatan Dini BMKG: Waspada Hujan Lebat Guyur Jabodetabek hingga 25 Februari 2026 (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi berpotensi diguyur hujan lebat-sangat lebat hingga Rabu (25/2/2026).

“Peringatan dini cuaca Jabodetabek. Waspada wilayah berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat 21-25 Februari 2026," tulis BMKG melalui akun Instagramnya, dilihat Sabtu (21/2/2026).

Untuk hari ini, BMKG menginformasikan wilayah Jabodetabek diperkirakan diguyur hujan sedang hingga lebat.

Berikut peringatan dini cuaca di Jabodetabek menurut BMKG hingga 25 Februari mendatang: 

21 Februari 2026:

Hujan Sedang-Lebat (Waspada): Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Jakarta Pusat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor.

Hujan Lebat-Sangat Lebat (Siaga): Kabupaten Tangerang, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kota Depok.

Potensi Angin Kencang: Kabupaten Tangerang, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kepulauan Seribu.

22 Februari 2026:

Hujan Sedang-Lebat (Waspada): Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kep. Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok.

Potensi Angin Kencang: Kabupaten Tangerang, Kepulauan Seribu.

23 Februari 2026

Hujan Sedang-Lebat (Waspada): Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bogor, Kota Depok.

Hujan Lebat-Sangat Lebat (Siaga): Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang.

Potensi Angin Kencang: Kabupaten Tangerang, Jakarta Timur, Jakarta Selatan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201511/daryono_bmkg-HrUa_large.jpg
Daryono Mengundurkan Diri sebagai Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198204/modifikasi_cuaca-3K1o_large.jpg
BMKG Tegaskan Modifikasi Cuaca untuk Mitigasi Bencana, Bukan Pemicu Cuaca Tak Stabil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/340/3197242/dentuman-Db4q_large.jpeg
Heboh Dentuman Misterius di Agam Sumbar, BMKG: Bukan Aktivitas Tektonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192475/hujan-zmVJ_large.jpg
Peringatan Dini Cuaca BMKG pada 29-31 Desember 2025, Aceh Hujan Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192221/bmkg-kI8v_large.jpg
Waspada! BMKG Sebut Aktivitas Monsun Asia Picu Peningkatan Hujan Awal Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191107/operasi_modifikasi_cuaca-trOQ_large.jpg
BMKG: Cuaca Ekstrem Masih Hantui Sumatra, Masyarakat Terdampak Bencana Diminta Waspada Risiko Listrik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement