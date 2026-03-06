Strategi BNPB Cegah Karhutla: Modifikasi Cuaca hingga Kerahkan Helikopter Pemadam

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan sejumlah strategi untuk memitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satu langkah yang disiapkan yakni operasi modifikasi cuaca (OMC) hingga pengerahan helikopter pemadam.

Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan insiden karhutla dalam beberapa tahun terakhir tidak terlalu besar. Meski demikian, ia menegaskan upaya mitigasi tetap harus dilakukan.

“Tujuh tahun ke belakang ini tidak ada kebakaran besar seperti tahun 2019. Tahun 2023 ada El Nino, namun Indonesia bisa mengatasinya,” ucap Suharyanto, Kamis (5/3/2026).

Suharyanto pun menyiapkan sejumlah langkah dan strategi penanganan karhutla pada 2026, di antaranya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat.

“Keterpaduan dan sinergi semua pihak menjadi kunci keberhasilan penanganan karhutla,” katanya.