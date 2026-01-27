BNPB Catat Rentetan Bencana Karhutla dan Angin Kencang dalam 24 Jam Terakhir

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum sejumlah kejadian bencana serta upaya penanganan yang dilakukan pemerintah daerah pada periode Senin (26/1) pukul 07.00 WIB hingga Selasa (27/1) pukul 07.00 WIB. Pada periode tersebut, bencana kebakaran hutan dan lahan serta angin kencang terjadi di beberapa wilayah Indonesia.

Laporan pertama terkait kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara, pada Senin (26/1). Kebakaran terjadi di Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, dengan luas lahan terbakar mencapai lima hektare.

"Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simalungun bersama aparat setempat segera melakukan upaya pemadaman dan pendinginan. Api berhasil dipadamkan pada sore hari di hari yang sama," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Selasa (27/1/2026).

Aam sapaan Abdul Muhari mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan angin kencang menerjang wilayah Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, pada Minggu (25/1). Sebanyak 137 jiwa terdampak akibat peristiwa ini, dengan tiga jiwa di antaranya mengungsi ke tempat yang lebih aman.

"Angin kencang tersebut menyebabkan kerusakan pada 44 unit rumah warga serta empat unit fasilitas umum. BPBD Kabupaten Ciamis telah melakukan pembersihan material akibat pohon tumbang, menyalurkan bantuan logistik, serta melakukan perbaikan rumah warga terdampak," ujarnya.