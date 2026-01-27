Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB Catat Rentetan Bencana Karhutla dan Angin Kencang dalam 24 Jam Terakhir

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |17:05 WIB
BNPB Catat Rentetan Bencana Karhutla dan Angin Kencang dalam 24 Jam Terakhir
Kebakaran Hutan dan Lahan (foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum sejumlah kejadian bencana serta upaya penanganan yang dilakukan pemerintah daerah pada periode Senin (26/1) pukul 07.00 WIB hingga Selasa (27/1) pukul 07.00 WIB. Pada periode tersebut, bencana kebakaran hutan dan lahan serta angin kencang terjadi di beberapa wilayah Indonesia.

Laporan pertama terkait kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara, pada Senin (26/1). Kebakaran terjadi di Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, dengan luas lahan terbakar mencapai lima hektare. 

"Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simalungun bersama aparat setempat segera melakukan upaya pemadaman dan pendinginan. Api berhasil dipadamkan pada sore hari di hari yang sama," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Selasa (27/1/2026).

Aam sapaan Abdul Muhari mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan angin kencang menerjang wilayah Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, pada Minggu (25/1). Sebanyak 137 jiwa terdampak akibat peristiwa ini, dengan tiga jiwa di antaranya mengungsi ke tempat yang lebih aman. 

"Angin kencang tersebut menyebabkan kerusakan pada 44 unit rumah warga serta empat unit fasilitas umum. BPBD Kabupaten Ciamis telah melakukan pembersihan material akibat pohon tumbang, menyalurkan bantuan logistik, serta melakukan perbaikan rumah warga terdampak," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BNPB Kebakaran Hutan Karhutla
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/340/3197741//evakuasi_korban_longsor_bandung_barat-NSha_large.jpg
Hari Ketiga Pencarian Longsor Bandung Barat, Jumlah Kantong Jenazah Capai 38
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/340/3197723//operasi_modifikasi_cuaca-n15D_large.jpg
Cegah Cuaca Ekstrem, BMKG Gelar Modifikasi Cuaca di Jabar hingga 29 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/340/3197688//longsor-Umk2_large.jpeg
Longsor Terjang Pemalang Jateng, Dua Warga Masih Hilang dan Dalam Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197668//bencana_longsor-EACU_large.jpg
BNPB Catat Rentetan Bencana 24 Jam Terakhir, Banjir hingga Longsor Telan Korban Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197568//longsor-e5yc_large.jpg
Longsor Bandung Barat: 17 Orang Tewas, 11 Teridentifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/340/3197532//illustrasi_longsor-o4dR_large.jpg
Antisipasi Longsor Susulan, 232 Warga Pasirlangu Bandung Barat Diungsikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement