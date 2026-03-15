Viral Foto Terduga Pelaku Penyiram Air Keras ke Aktivis Andrie Yunus, Polisi Ungkap Faktanya!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |07:21 WIB
Viral Foto Terduga Pelaku Penyiram Air Keras ke Aktivis Andrie Yunus, Polisi Ungkap Faktanya!
JAKARTA - Foto kedua wajah terduga pelaku penyiram air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus beredar di jagat maya. Foto tersebut viral di sejumlah akun X.

Foto yang beredar itu mirip rekaman CCTV yang beredar dengan menampilkan 2 orang tengah mengendarai sepeda motor matic warna putih.

Terlihat pria pengemudi memakai baju putih sementara yang membonceng mengenakan kaus biru. Dari foto yang beredar luas di X, gambar kedua orang tersebut tampak lebih jelas.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra menegaskan foto tersebut hasil dari Artificial Intelligence (AI). “Itu AI,” kata Roby dikutip Minggu (15/3/2026).

Roby menilai, adanya foto tersebut justru mempersulit ciri-ciri dari para pelaku. “Malah mendistract ciri-ciri pelaku sebenernya,” ujar dia.

Sebagai informasi, penyiraman air keras yang dialami oleh Aktivis KontraS Andrie Yunus terjadi di kawasan Jakarta Pusat.

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya mengungkapkan insiden itu terjadi usai Andrie Yunus menghadiri acara podcast berjudul "Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sekitar pukul 23.00 WIB.

“Telah mengalami serangan penyiraman air keras oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) yang mengakibatkan terjadinya luka serius di sekujur tubuh terutama pada area tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata," kata Dimas.

 

