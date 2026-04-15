Setelah UI, Viral Video Lagu Erika Mahasiswa ITB Liriknya Vulgar Lecehkan Perempuan

JAKARTA – Viral di media sosial kasus dugaan pelecehan seksual terhadap perempuan secara verbal lewat lagu yang dinyanyikan mahasiswa Teknik Pertambangan ITB. Lirik lagunya pun vulgar.

Dilihat okezone pada Rabu (15/4/2026), video yang merekam kelompok Orkes Semi Dangdut (OSD) Himpunan Mahasiswa Tambang ITB asyik menyanyikan lagu berjudul 'Erika' sambil berjoget ria itu beredar luas di media sosial.

Lagu ini disebut terinspirasi sebagai "kisah nyata" seorang mahasiswa tambang yang bertemu janda bernama Erika saat kuliah kerja lapangan di Surabaya.

Lagu 'Erika' yang menghebohkan ini berdasarkan informasi dibuat oleh Orkes Semi Dangdut (OSD) Himpunan Mahasiswa Tambang ITB Tahun 2020.

Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak ITB terkait kasus dugaan pelecehan seksual tersebut.

Sebelumnya, kasus dugaan pelecehan di grup chat menggegerkan Universitas Indonesia (UI). Bahkan, kasus tersebut mencuat ke publik setelah chat dalam grup tersebut viral di media sosial.