Driver Taksi Online Ngamuk dan Rusak Mobil Korban Pakai Kunci Roda di Tol JORR, Nih Tampangnya!

JAKARTA – Seorang pria yang diduga pengemudi taksi online melakukan perusakan terhadap kendaraan lainnya di ruas Tol JORR Pondok Pinang. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Reiki Indra membenarkan adanya insiden tersebut. Namun, ia mengatakan pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan atas kejadian itu.

“Betul, namun untuk kronologi masih dalam penyelidikkan ya,” kata Reiki saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (28/5/2026).

Namun saat ditanya apakah identitas pelaku perusakan telah diketahui, Reiki menyebut pihaknya masih mendalami kasus tersebut.

Di sisi lain, korban sampai saat ini belum membuat laporan polisi. “Belum, masih dalam penyelidikan. Belum (ada laporan),”singkatnya.

Dalam narasi yang beredar di media sosial, korban mengaku baru masuk tol melalui gerbang Tol JORR Pondok Pinang saat mobil Sigra bernomor polisi B 1557 WIM diduga berupaya menyalip dari sisi kiri.