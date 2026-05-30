HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wanita Cantik Tewas Mengenaskan di Hotel Kebayoran Baru, Kepalanya Ada Luka

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 30 Mei 2026 |10:39 WIB
Wanita Cantik Tewas Mengenaskan di Hotel Kebayoran Baru, Kepalanya Ada Luka
Ilustrasi Korban/ist
JAKARTA - Seorang wanita muda berinsial L (20) ditemukan tewas mengenaskan di salah satu hotel kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polisi lakukan penyelidikan terkait temuan jasad pada Jumat 29 Mei 2026 itu.

Hingga kini, penyebab pasti kematian korban masih belum dapat dipastikan lantaran polisi masih menunggu hasil visum.

Kapolsek Metro Kebayoran Baru, AKBP Nugrahadi menjelaskan, pihaknya belum bisa menyimpulkan korban meninggal akibat tindak kekerasan ataupun penyebab lain.

“Meninggal ya. Penyebab kematiannya masih kita selidiki,” kata AKBP Nugrahadi di Jakarta, Sabtu (30/5/2026).

Meski begitu, polisi menyatakan ada luka yang ditemukan pada tubuh korban saat pemeriksaan awal di lokasi kejadian. “Iya, tapi ada luka. Secara kasat mata ada luka,” ujarnya.

Saat didalami lebih lanjut terkait lokasi luka tersebut, Nugrahadi menyebut bagian kepala korban mengalami cedera yang terlihat jelas. “Di kepala,” ucap Nugrahadi.

Namun, polisi belum mau berspekulasi apakah luka itu dipicu benturan benda tumpul, terjatuh, atau faktor lainnya.

Semua masih menunggu hasil pemeriksaan medis korban secara menyeluruh. “Nah, itu belum tahu saya. Kita juga nunggu hasil visum,” tuturnya.

 

