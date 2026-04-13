Geger! Mayat Tanpa Identitas dengan Luka Leher Mengapung di Sungai Jombang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |22:10 WIB
JAKARTA – Sesosok mayat pria dengan luka di bagian leher yang diduga akibat benda tajam, ditemukan di saluran sekunder Mrican Kanan, Desa Turipinggir, Kecamatan Megaluh, Jombang, Jawa Timur.

Polisi kini melakukan penyelidikan terkait temuan jasad laki-laki tersebut. Saat ditemukan, korban dalam posisi tertelungkup di aliran sungai.

“Berdasarkan informasi dari masyarakat, ditemukan mayat laki-laki berusia sekitar 30 tahun di aliran Sungai Mrican, Desa Turipinggir, Kecamatan Megaluh. Korban ditemukan dalam keadaan tertelungkup di sungai,” kata Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, Senin (13/4/2026).

Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan luka di bagian leher serta luka lain di pipi korban.

Jasad pria tanpa identitas tersebut telah dibawa ke rumah sakit di Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas akan melakukan autopsi guna memastikan penyebab kematian.

“Ada dugaan luka di leher dan pipi. Jenazah sudah kami bawa ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi guna memastikan apakah korban meninggal secara wajar atau ada dugaan tindak pidana,” ujarnya.

 

