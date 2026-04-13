Mayat Pelajar Ditemukan di Kaliadem, Diduga Korban Pembunuhan

JAKARTA – Mayat seorang pelajar ditemukan di ujung muara Kaliadem, Kabupaten Tangerang, Banten. Terkait peristiwa tersebut, polisi telah memeriksa delapan saksi.

"Tim Satreskrim Polresta Tangerang telah memeriksa sedikitnya delapan orang saksi yang diduga mengetahui peristiwa tersebut," kata Kapolres Tangerang, Kombes Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah, Senin (13/4/2026).

Ia mengatakan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk mengungkap fakta dan kronologi kejadian yang menyebabkan kematian pelajar tersebut, termasuk dugaan keterkaitan dengan aksi tawuran yang terjadi sebelumnya.

"Proses pendalaman masih terus berjalan untuk mengungkap secara utuh peristiwa yang terjadi, termasuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab," ujarnya.