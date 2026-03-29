Heboh Mayat Korban Pembunuhan Dalam Freezer di Bekasi, 2 Pelaku Ditangkap!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 29 Maret 2026 |21:10 WIB
JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap kasus penemuan mayat dalam freezer di sebuah kios ayam di Perumahan Mega Regency, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi menangkap dua orang pelaku.

“Sudah, 2 orang pelakunya sudah kita tangkap,” kata Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim saat dihubungi, Minggu (29/3/2026).

Abdul Rahim juga menyebutkan, dua orang terduga pelaku itu berinisial DS alias A dan S. Meski begitu, ia belum merincikan terkait penangkapan kedua pelaku. “Inisial DS alias A dan S,” tutup AKBP Abdul Rahim.

Sebelumnya, warga Perumahan Mega Regency, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, digemparkan dengan penemuan mayat seorang karyawan kedai ayam geprek, Minggu (29/3) dini hari.

Korban ditemukan tewas mengenaskan dalam kondisi tubuh sudah membusuk dan terbungkus kain serta plastik di dalam kios tempatnya bekerja.

 

Berita Terkait
Sempat Dilaporkan Hilang, Pria Ini Ditemukan Tewas Terkubur di Cikeas
WN Irak Pembunuh Cucu Mpok Nori Terancam Penjara Seumur Hidup
Arus Balik Mudik Melandai, Jalur Arteri Bekasi Ramai Lancar
Pabrik Kaos Kaki di Bekasi Terbakar saat Tidak Beroperasi
Pabrik Kaos Kaki di Bekasi Terbakar, 8 Mobil Damkar Dikerahkan
Respons Keluarga Saat Lihat Wajah Tersangka Pembunuhan Cucu Mpok Nori di Polda Metro Jaya
