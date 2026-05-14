Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Gerebek Karaoke B-Fashion dan The Seven, 14 Orang Jadi Tersangka

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |19:25 WIB
Bareskrim Gerebek Karaoke B-Fashion dan The Seven, 14 Orang Jadi Tersangka
Karaoke sarang narkoba (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap dugaan peredaran narkotika di dua hotel kawasan Jakarta Barat. Dalam operasi tersebut, polisi menangkap 14 orang tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran ekstasi dan vape mengandung etomidate.

Bisnis haram di tempat hiburan B-Fashion dan The Seven ini dikendalikan secara terstruktur oleh karyawan internal, yang bekerja sama dengan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso menjelaskan pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat terkait aktivitas peredaran narkoba di tempat hiburan malam tersebut.

Petugas kemudian melakukan undercover buy terhadap ekstasi dan vape etomidate melalui seorang koordinator ladies companion (mami) berinisial DEP alias Mami Dania alias Tania.

“Tim gabungan menangkap Mami Dania dengan barang bukti lima butir ekstasi dan enam vape mengandung etomidate,” ujar Eko kepada wartawan, Kamis (14/5/2026).

Dari hasil pemeriksaan, Mami Dania mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seorang MC berinisial TRE alias Dervin. Polisi lalu menggeledah Room B-02 hotel dan mengamankan lima pengunjung serta menemukan 10 butir ekstasi dan empat vape etomidate.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/338/3218273//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-cYJ7_large.jpg
Soal Judi Online, Pramono: Harus Ditindak Tegas agar Pelaku Kapok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218239//narkoba-KLfB_large.jpg
Bareskrim Tangkap Penghubung Bandar Ishak-Eks Kasat Narkoba Polres Kutai Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218147//bareskrim-hfb5_large.jpg
Bareskrim Tetapkan 2 Tersangka Kasus Emas Ilegal dan TPPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218146//bareskrim_polri-jLXu_large.jpg
Bareskrim Diyakini Tak Pandang Bulu Bongkar Sindikat Narkoba Kutai Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/340/3218139//illustrasi-mQ1p_large.jpg
Polda Riau Bongkar 435 Kasus Narkoba, 557 Tersangka Ditangkap 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/338/3218109//penjara-6OF1_large.jpg
Diduga Jadi Kurir Sabu, Sopir Mobil MBG di Depok Ditangkap Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement