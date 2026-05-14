HOME NEWS INTERNATIONAL

Senator Dela Rosa Diburu ICC, Terdengar Tembakan di Gedung Senat Filipina

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |08:36 WIB
ICC buru Senator Dela Rosa (Foto: Reuters)
MANILA - Gedung Senat Filipina ditutup ketat setelah seorang senator yang menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC), Ronald Dela Rosa, mencari perlindungan di dalam gedung tersebut. Aparat militer terlihat memasuki area Senat untuk melakukan pengamanan.

Suara tembakan sempat terdengar di sekitar lokasi. Namun, hingga kini pihak berwenang belum mengungkap siapa yang melepaskan tembakan tersebut. Otoritas juga memastikan tidak ada korban dalam insiden itu.

Sebelumnya, Senator Ronald Dela Rosa mengaku meyakini dirinya akan segera ditangkap. Ia bahkan menyerukan kepada masyarakat Filipina untuk mencegah penangkapannya. Kendati pejabat setempat memastikan Dela Rosa dalam kondisi aman dan berada bersama personel keamanan.

Dela Rosa dituduh ICC terlibat dalam pembunuhan puluhan orang saat menjabat sebagai kepala kepolisian pada era perang terhadap narkoba yang digencarkan mantan Presiden Rodrigo Duterte. Dalam operasi tersebut, ribuan terduga pengedar narkoba dilaporkan ditembak mati. Duterte sendiri telah ditahan di Den Haag sejak Maret 2025.

Rekaman televisi memperlihatkan pasukan komando kepolisian berseragam tempur memasuki gedung Senat di Manila pada Rabu 13 Mei 2026 malam. Polisi antihuru-hara dengan tameng dan helm juga terlihat mengelilingi perimeter gedung.

Di luar gedung Senat, para pengunjuk rasa menuntut agar Dela Rosa ditahan dan dikirim untuk diadili bersama Duterte di ICC.

