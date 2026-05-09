HOME NEWS INTERNATIONAL

Menlu Ungkap Alasan Prabowo Bawa Maung Garuda ke KTT di Filipina

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |14:18 WIB
Menlu Ungkap Alasan Prabowo Bawa Maung Garuda ke KTT di Filipina
JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto membawa mobil Maung Garuda ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina.

1. Simbol Kebanggaan

Menurutnya, mobil buatan dalam negeri itu menjadi simbol kebanggaan bahwa Indonesia mampu memproduksi kendaraan sendiri yang digunakan sebagai mobil kepresidenan.

“Saya kira ini satu bentuk kebanggaan bahwa kita telah mampu membuat suatu produksi mobil yang sejak pelantikan dipakai oleh Pak Presiden, kemudian beliau kemarin berpesan untuk bisa membawa itu ke sana,” kata Menlu kepada wartawan, Sabtu (9/5/2026).

Menurutnya, respons yang didapat usai Prabowo membawa mobil Maung ke KTT ASEAN juga dinilai positif. 

“Ini kebanggaan bangsalah bahwa kita bisa hadir dalam satu forum internasional dengan peralatan yang mendukung dan produksi bangsa kita sendiri khususnya ini mobil yang digunakan oleh Presiden,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto tiba di Kota Cebu, Filipina untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN pada Kamis siang waktu setempat. Presiden Prabowo dijemput Maung MV3.

“Presiden Prabowo Subianto tiba di Kota Cebu, Filipina pada Kamis siang, 7 Mei 2026, dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Kamis (7/5/2026).

Seskab Teddy menjelaskan, saat mendarat di Filipina, Presiden Prabowo dijemput dengan Maung MV3 buatan Indonesia. Selama di Filipina, kata Teddy, Presiden menggunakan mobil Maung tersebut.

 

