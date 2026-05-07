HOME NEWS NASIONAL

Hadiri KTT Ke-48 ASEAN, Prabowo Tiba di Filipina Dijemput Maung MV3

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |16:55 WIB
Hadiri KTT Ke-48 ASEAN, Prabowo Tiba di Filipina Dijemput Maung MV3
Presiden Prabowo Subianto tiba di Filipina dijemput Maung MV3 (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Kota Cebu, Filipina untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN pada Kamis 7 Mei 2026 siang waktu setempat. Presiden Prabowo dijemput menggunakan Maung MV3.

“Presiden Prabowo Subianto tiba di Kota Cebu, Filipina pada Kamis siang, 7 Mei 2026, dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet, Kamis (7/5/2026).

Seskab Teddy menjelaskan, saat mendarat di Filipina, Presiden Prabowo dijemput menggunakan Maung MV3 buatan Indonesia. Selama berada di Filipina, Presiden akan menggunakan kendaraan tersebut.

“Untuk pertama kalinya, saat mendarat di luar negeri, Presiden Prabowo dijemput dengan mobil Maung, kendaraan kebanggaan bangsa Indonesia, hasil pengembangan industri pertahanan nasional,” ujarnya.

“Selama berada di Filipina, Bapak Presiden akan menggunakan kendaraan yang dikenal sebagai kendaraan taktis ringan yang tangguh ini,” sambungnya.

