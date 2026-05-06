Bocah 2 Tahun Selamat Setelah Berjalan 20 Jam di Hutan Penuh Hewan Buas

Bocah malang ini ditemukan setelah operasi pencarian selama lebih dari 10 jam. (Foto: X)

JAKARTA – Seorang bocah berusia dua tahun diselamatkan dari sebuah hutan di Madhya Pradesh, India, setelah ditinggalkan oleh ayahnya yang diduga membunuh ibunya. Bocah itu berjalan telanjang kaki selama hampir 20 jam melintasi hutan yang dipenuhi binatang buas sebelum akhirnya diselamatkan oleh polisi, menurut keterangan pejabat setempat.

Dilaporkan oleh Times of India, ayah bocah itu, Rajendra Ahirwar (25), dari desa Hinotiya Pachori, diduga membunuh istrinya pada Sabtu (2/5/2026) saat terjadi pertengkaran rumah tangga. Ia kemudian melarikan diri bersama anaknya, sebelum meninggalkan bocah malang tersebut di dekat selokan di kawasan hutan Begumganj.

Ahirwar ditangkap segera setelah kejadian dan mengaku telah menelantarkan anaknya. Operasi pencarian selama 12 jam dilakukan di seluruh hutan dan daerah sekitarnya, hingga akhirnya tim berhasil menemukan anak tersebut.

Bocah tersebut ditemukan dalam kondisi dehidrasi dan lemas pada Minggu (3/5/2026) pagi, sekitar 1,5 km dari lokasi selokan awal. Polisi menduga jarak tersebut ditempuh sang anak dengan berjalan kaki sendirian. Ia ditemukan oleh tim polisi yang melakukan operasi pencarian ekstensif semalaman di daerah terpencil di distrik Raisen dan Vidisha.

“Informasi diterima di wilayah kantor polisi Haidargarh. Pada pukul 9 malam, polisi Haidargarh memberi tahu polisi Begumganj tentang hilangnya anak tersebut. Bertindak cepat, kasus didaftarkan berdasarkan Pasal 103 (pembunuhan) dan Pasal 137(2) (penculikan) dari BNS (Bharatiya Nyaya Sanhita), dan penyelidikan segera diluncurkan,” kata Kepala Kepolisian Sub-Divisi (SDOP) Begumganj, Sonali Gupta, sebagaimana dilansir Times of India.

Bocah itu langsung diperiksa di rumah sakit Begumganj dan dinyatakan dalam keadaan sehat secara umum. Saat ini, ia telah diserahkan kembali kepada anggota keluarganya.

“Sungguh suatu keajaiban bahwa dia masih hidup dan selamat,” pungkas Sonali.

(Rahman Asmardika)

