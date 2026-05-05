Viral Pria Tewas Dibacok Cengkareng, Ternyata Penyebabnya Senggolan di Jalan

JAKARTA - Polisi menangkap RS, pelaku pembacokan terhadap pegawai toko roti berinisial AH (19) hingga tewas di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi mengungkapkan pemicu kejadian yang viral di media sosial tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menerangkan, dari penyelidikan awal, kasus tersebut berawal ketika korban dan pelaku pembacokan terlibat cekcok di lokasi tersebut.

“Perselisihan itu diduga dipicu persoalan di jalan setelah sepeda motor pelaku nyaris menabrak motor korban,” kata Budi Hermanto dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).

Cekcok tersebut kemudian berujung pada tindakan kekerasan. Terduga pelaku diduga membacok korban menggunakan senjata tajam jenis celurit hingga korban tersungkur di lokasi kejadian.

“Korban mengalami luka pada bagian dada kiri. Setelah kejadian, pelaku melarikan diri,” ujar dia.

Peristiwa tersebut terjadi pada Senin (4/5/2026) sekira pukul 13.40 WIB. Pada malam harinya, pelaku dapat ditangkap di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.