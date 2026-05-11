Tragis, Pria Asal Citeurep Tewas Tenggelam di Situ Cikaret

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |01:02 WIB
Pria asal Citeurep tewas tenggelam di Situ Cikaret
JAKARTA - Seorang pria paruh baya asal Citeureup, Iwan (42), ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di Situ Cikaret, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/5/2026) dini hari. Jasad korban dievakuasi personel Basarnas bersama tim SAR gabungan.

Koordinator Unit Siaga SAR Bogor, Muhammad Fajry, mengatakan korban ditemukan pada Minggu sekitar pukul 13.35 WIB. Iwan ditemukan melalui proses penyelaman di kedalaman sekitar 4,5 meter dari permukaan situ.

"Korban yang diketahui bernama Iwan (42), warga Citeureup, ditemukan pada Minggu (10/5) sekitar pukul 13.35 WIB melalui proses penyelaman pada kedalaman kurang lebih 4,5 meter dan radius kurang lebih 2 meter dari lokasi kejadian," kata Fajry.

Fajry menjelaskan, jasad korban telah dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Peristiwa itu bermula saat Iwan, yang diketahui mengidap gangguan jiwa, tiba-tiba berlari dan menceburkan diri ke tengah Situ Cikaret.

"Saksi sempat berusaha memberikan pertolongan, namun korban tidak berhasil ditemukan dan kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada aparat setempat," ujarnya.

