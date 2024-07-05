Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Dua Siswa SMP di Sumbawa Tewas Terseret Arus Pantai Poto Batu

Ji Edy Gustan , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |04:30 WIB
Dua Siswa SMP di Sumbawa Tewas Terseret Arus Pantai Poto Batu
Pelajar SMP tewas tenggelam (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

SUMBAWA BARAT - Dua pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) bernama Zaki Septiawan (14) dan Neo Firmansyah (14) meninggal dunia akibat terseret arus di Pantai Poto Batu, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.

Keduanya merupakan warga RT 01 RW 04 lingkungan Bertong A Kelurahan Telaga Bertong.

Kepala Kantor SAR Mataram Lalu Wahyu Effendi membenarkan peristiwa tragis itu. Dia menjelaskan bahwa peristiwa bermula ketika keduanya berenang dengan tiga temannya yakni Dimas Arya Prayuda, Rafi Desta, dan Zainul Fikri di Pantai Poto Batu pada Kamis 4 Juli 2024, pukul 13.40 Wita.

“Mereka mandi bersama di ujung Muara Poto Batu. Saat itulah korban Neo Firmansyah hanyut terbawa arus,” ujar Lalu Wahyu Effendi dalam keterangan persnya.

Melihat temannya hanyut, lantas Zaki langsung mencoba menolong temannya. Namun, sayangnya dia pun ikut terbawa arus deras.

Bahkan, tiga temannya yang lain sempat hendak membantu korban namun tidak berhasil. Ketiganya lantas meminta bantuan masyarakat setempat.

