Hari Keempat Pencarian, Remaja Palopo yang Hilang di Sungai Saddang Toraja Ditemukan Tak Bernyawa

Remaha hilang di Sungai Saddang ditemukan meninggal dunia

TORAJA - Remaja asal Palopo bernama Ariel Arta (15) yang dilaporkan hilang Jumat 28 Juni 2024 lalu di Sungai Saddang, Toraja, akhirnya ditemukan di hari keempat pencarian.

Sayang, remaja malang itu ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, Senin (1/7/2024).

Ariel ditemukan pada Senin (1/7/2024) pagi, sekitar 3 kilometer dari titik awal diketahui tenggelamnya korban hingga ditemukan. Sesaat setelah dilaporkan hilang, Tim SAR gabungan telah melakukan pencarian sejak hari itu juga, namun pencarian baru berhasil di hari keempat.

"Korban ditemukan di hari keempat pencarian, sekitar 3 km dari lokasi awal hilang," kata Maickel, Koordinator Unit Siaga Sar Palopo.

Setelah korban ditemukan oleh Tim SAR gabungan, jenazah korban segera dibawa ke Rumah Sakit Lakipadada.

Maickel menambahkan bahwa selama empat hari pencarian ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Tim SAR gabungan selama berada di lapangan. "Cuaca yang kurang bersahabat, derasnya arus, serta banyaknya bebatuan di sepanjang aliran sungai, merupakan kendala bagi Tim SAR gabungan selama proses pencarian," ujar Maickel.

Bahkan di hari ke-3 pencarian, Tim SAR gabungan melakukan teknik ombak buatan, guna mencari korban. Selain melakukan penyisiran sejauh 2 kilometer di sepanjang aliran Sungai Saddang, arah bendungan PT Energi Malea, Tim SAR gabungan juga melakukan pencarian dengan teknik membuat ombak buatan menggunakan perahu karet radius 100 - 200 meter dari titik awal korban tenggelam.

"Hal itu bertujuan untuk mengangkat jenazah korban yang diduga berada di dasar sungai," katanya.