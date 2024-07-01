Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hari Keempat Pencarian, Remaja Palopo yang Hilang di Sungai Saddang Toraja Ditemukan Tak Bernyawa

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |16:32 WIB
Hari Keempat Pencarian, Remaja Palopo yang Hilang di Sungai Saddang Toraja Ditemukan Tak Bernyawa
Remaha hilang di Sungai Saddang ditemukan meninggal dunia
A
A
A

TORAJA - Remaja asal Palopo bernama Ariel Arta (15) yang dilaporkan hilang Jumat 28 Juni 2024 lalu di Sungai Saddang, Toraja, akhirnya ditemukan di hari keempat pencarian.

Sayang, remaja malang itu ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, Senin (1/7/2024).

Ariel ditemukan pada Senin (1/7/2024) pagi, sekitar 3 kilometer dari titik awal diketahui tenggelamnya korban hingga ditemukan. Sesaat setelah dilaporkan hilang, Tim SAR gabungan telah melakukan pencarian sejak hari itu juga, namun pencarian baru berhasil di hari keempat.

"Korban ditemukan di hari keempat pencarian, sekitar 3 km dari lokasi awal hilang," kata Maickel, Koordinator Unit Siaga Sar Palopo.

Setelah korban ditemukan oleh Tim SAR gabungan, jenazah korban segera dibawa ke Rumah Sakit Lakipadada.

Maickel menambahkan bahwa selama empat hari pencarian ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Tim SAR gabungan selama berada di lapangan. "Cuaca yang kurang bersahabat, derasnya arus, serta banyaknya bebatuan di sepanjang aliran sungai, merupakan kendala bagi Tim SAR gabungan selama proses pencarian," ujar Maickel.

Bahkan di hari ke-3 pencarian, Tim SAR gabungan melakukan teknik ombak buatan, guna mencari korban. Selain melakukan penyisiran sejauh 2 kilometer di sepanjang aliran Sungai Saddang, arah bendungan PT Energi Malea, Tim SAR gabungan juga melakukan pencarian dengan teknik membuat ombak buatan menggunakan perahu karet radius 100 - 200 meter dari titik awal korban tenggelam.

"Hal itu bertujuan untuk mengangkat jenazah korban yang diduga berada di dasar sungai," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169461/tim_sar-ur0X_large.jpg
Tim SAR Gabungan Masih Mencari Penarik Perahu yang Tenggelam di Cilincing Saat Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/340/3031069/kru-kapal-asal-rusia-tenggelam-di-selat-malaka-tim-sar-lakukan-pencarian-SMn2WcivTu.jpg
Kru Kapal Asal Rusia Tenggelam di Selat Malaka, Tim SAR Lakukan Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/340/3030100/dua-siswa-smp-di-sumbawa-tewas-terseret-arus-pantai-poto-batu-VcWnKJSxSV.jpg
Dua Siswa SMP di Sumbawa Tewas Terseret Arus Pantai Poto Batu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028370/bocah-10-tahun-tenggelam-di-sungai-kolaka-timur-warga-temukan-pakaian-dan-sandal-AYg9UBGdki.jpg
Bocah 10 Tahun Tenggelam di Sungai Kolaka Timur, Warga Temukan Pakaian dan Sandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/340/3025435/rafatar-tewas-tenggelam-di-aliran-sungai-belawan-GC8Y9TqfS8.jpg
Rafatar Tewas Tenggelam di Aliran Sungai Belawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/608/3024003/bocah-tewas-tenggelam-di-sungai-asahan-sempat-ditolong-namun-gagal-RMb6CUMGZr.jpg
Bocah Tewas Tenggelam di Sungai Asahan, Sempat Ditolong Namun Gagal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement