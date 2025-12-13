Breaking News! Gempa Dangkal M3,4 Guncang Nagan Raya Aceh

JAKARTA - Gempa dangkal berkekuatan magnitudo 3,4 mengguncang Kabupaten Nagan Raya, Aceh pada Sabtu (13/12/2025) malam. Belum diketahui dampak yang disebabkan dari gempa tersebut.

Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berlokasi di 31 Km dari Timur Laut Kabupaten Nagan Raya. Sementara, pusat kedalaman gempa berada di 4 Km.

"#Gempa Mag:3.4, 13-Dec-2025 20:47:19WIB, Lok:4.48LU, 96.45BT (31 km TimurLaut KAB-NAGANRAYA-ACEH), Kedlmn:4 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

BMKG meminta warga Kabupaten Nagan Raya dan sekitarnya untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )