Gempa Berkekuatan M4,5 Guncang Aceh Tengah Malam

JAKARTA - Gempa berkekuatan 4,5 magnitudo (M) mengguncang Blang Pidie, Aceh, Kamis (4/12/2025) malam ini. Adapun gempa tersebut berada di kedalaman 103 kilometer.

BMKG menyebutkan gempa itu terjadi pukul 23.47 WIB dengan titik koordinat gempa berada di 4.08 Lintang Utara dan 97.02 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:4.5, 04-Dec-2025 23:47:46WIB, Lok:4.08LU, 97.02BT (27 km TimurLaut BLANGPIDIE-ACEHBARATDAYA), Kedlmn:103 Km,” tulis keterangan BMKG yang dilihat Okezone.

Sementara, titik gempa berada di 27 kilometer Timur Laut Kabupaten Blang Pidie, Aceh, dengan kedalaman 103 kilometer.

Hingga saat ini, belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa Aceh tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG.

(Fahmi Firdaus )