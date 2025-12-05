Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Gempa Berkekuatan M4,5 Guncang Aceh Tengah Malam

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |00:30 WIB
Breaking News! Gempa Berkekuatan M4,5 Guncang Aceh Tengah Malam
Gempa Berkekuatan M4,5 Guncang Aceh Tengah Malam
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan 4,5 magnitudo (M) mengguncang  Blang Pidie, Aceh, Kamis (4/12/2025) malam ini. Adapun gempa tersebut berada di kedalaman 103 kilometer.

BMKG menyebutkan gempa itu terjadi pukul 23.47 WIB dengan titik koordinat gempa berada di 4.08 Lintang Utara dan 97.02 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:4.5, 04-Dec-2025 23:47:46WIB, Lok:4.08LU, 97.02BT (27 km TimurLaut BLANGPIDIE-ACEHBARATDAYA), Kedlmn:103 Km,” tulis keterangan BMKG yang dilihat Okezone.

Sementara, titik gempa berada di 27 kilometer Timur Laut Kabupaten Blang Pidie, Aceh, dengan kedalaman 103 kilometer.

Hingga saat ini, belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa Aceh tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Bumi gempa Gempa Aceh
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179704/gempa-j6eH_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,3 Guncang Pidie Aceh, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/340/3171802/gempa-93bl_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,2 Guncang Sinabang Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/340/3154637/gempa-myvV_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5, 2 Guncang Aceh Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/340/3152620/gempa-EIXH_large.jpg
Gempa Besar M5,0 Guncang Sabang Aceh Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/340/3151439/gempa-eMK1_large.jpg
Breaking News! Gempa M4,5 Guncang Sabang Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/340/3127565/gempa-7NgQ_large.jpg
Breaking News! Gempa M3,2 Guncang Aceh, Pusatnya di Darat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement