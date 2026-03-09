Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Ditangkap Satgas Cartenz, Ini Rekam Jejak Berdarah Komandan KKB Philip Kobak yang Terkenal Sadis

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |16:48 WIB
YAHUKIMO Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 berhasil menangkap kelompok kriminal bersenjata (KKB) Philip Kobak alias Nenak Kobak. Pelaku diketahui menjabat sebagai Komandan Kompi Kimbusa Kodap XVI Yahukimo.

Penangkapan dilakukan oleh tim Satgas Gakkum di area Gereja GIDI Kali Brasa, Dekai, Kabupaten Yahukimo, setelah aparat melakukan pemantauan, pengejaran, hingga penyisiran di lokasi.

“Penangkapan tersebut merupakan hasil kerja intelijen dan operasi penegakan hukum yang dilakukan secara terukur oleh tim di lapangan,” ujar Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz , Kombes Yusuf Sutejo, Senin (9/3/2026).

Dikatakan Yusuf, dalam struktur kelompok Operasi Kompi Kimbusa Kodap XVI, ia diduga memiliki peran dalam kegiatan operasional kelompok serta terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan di wilayah Yahukimo.

Yusuf juga mengungkapkan rekam jejak kejahatan pelaku bersama anggotanya yang dikenal sadis tersebut.  

“Tersangka juga diduga terlibat dalam beberapa aksi kekerasan, di antaranya pembacokan terhadap Muhammad Syarif pada 11 Januari 2026 serta pembakaran SMK Negeri 2 Dekai pada 14 Februari 2026,” ungkapnya.

Keterlibatan tersangka dalam sejumlah peristiwa lainnya saat ini masih terus didalami oleh penyidik Satgas Gakkum.

 

Telusuri berita news lainnya
