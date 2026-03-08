Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Laboratorium Narkoba di Bali Digerebek, WNA Rusia Ditangkap

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |20:10 WIB
Laboratorium Narkoba di Bali Digerebek, WNA Rusia Ditangkap
Penggerebekan lab narkoba (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Ngurah Rai bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil mengungkap keberadaan clandestine laboratory atau laboratorium gelap pembuatan narkotika yang diduga dioperasikan oleh warga negara asing asal Rusia di Kabupaten Gianyar, Bali.

Dalam operasi gabungan yang berlangsung sejak Kamis (5/3/2026) hingga Jumat dini hari tersebut, petugas menangkap dua WNA asal Rusia berinisial ST (30) dan NT (29). Keduanya diduga terlibat dalam operasional laboratorium narkotika tersebut.

“Operasi ini merupakan bukti nyata sinergi antara Imigrasi, BNN, dan Bea Cukai dalam menjaga wilayah Indonesia, khususnya Bali, dari aktivitas ilegal yang melibatkan warga negara asing, terutama yang berkaitan dengan jaringan narkotika internasional,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugie Kurniawan, Minggu (8/3/2026).

Pengungkapan kasus ini bermula dari permintaan pelacakan yang diajukan BNN kepada Direktorat Intelijen Keimigrasian pada 4 Februari 2026 terkait dugaan keterlibatan NT dalam jaringan narkotika. Tim Inteldakim Imigrasi Ngurah Rai kemudian menelusuri data keimigrasian dan melakukan pengawasan lapangan.

“Dari hasil investigasi pada 5 Februari 2026, diketahui bahwa alamat tempat tinggal yang didaftarkan oleh NT di kawasan Ungasan, Kabupaten Badung, tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya,” jelas Bugie.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bali WNA Rusia Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/338/3205214//penangkapan_sabu-8npi_large.jpg
Edarkan 2.000 Ekstasi di Depan Mall PGC, Pelajar 24 Tahun Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3204948//viral-rGPo_large.jpg
Viral Isu 30 Kg Sabu Hilang Karena Kepanasan, Polri Ungkap Fakta Terbaru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204797//kadiv_humas_polri_irjen_pol_johnny_eddizon_isir-mpNs_large.jpeg
Polri Pastikan Mutasi AKBP Didik ke Yanma Tak Pengaruhi Putusan Pemecatan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/338/3204787//akbp_wisnu_s_kuncoro-OI8j_large.jpg
Polisi Sita 920 Cartridge Etomidate, 13 Tersangka Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/338/3204771//pemusnahan_narkoba-NK7w_large.jpg
Polisi Bongkar Jaringan Narkotika Sumatera–Jakarta, 109 Kg Sabu dan Ratusan Cartridge Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204439//polri-0BRd_large.jpg
Polri Terbitkan DPO Buru Boy Bandar Narkoba Jaringan Koh Erwin, Begini Ciri-Cirinya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement