HOME NEWS INTERNATIONAL

Bos Kartel Narkoba El Mencho Dimakamkan dalam Peti Emas di Guadalajara

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |15:32 WIB
Bos Kartel Narkoba El Mencho Dimakamkan dalam Peti Emas di Guadalajara
Peti mati emas El Mencho akan dikeluarkan dari kereta jenazah dalam pemakaman di Guadalajara, Meksiko. (Foto: X)
A
A
A

GUADALAJARA – Pemimpin Kartel Generasi Baru Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, dimakamkan pada Senin (2/3/2026) dalam peti emas dengan bunga besar. Pemakaman El Mencho berlangsung dengan kehadiran militer yang besar di negara bagian Jalisco, basis salah satu kartel paling kuat di Meksiko.

Seorang pejabat federal mengonfirmasi bahwa “El Mencho” dimakamkan di sebuah pemakaman di Zapopan, pinggiran kota Guadalajara, kota terbesar kedua di Meksiko. Puluhan orang mengiringi prosesi pemakaman, banyak yang membawa payung hitam di hari yang cerah, dengan band yang memainkan musik tradisional Meksiko yang dikenal sebagai banda.

Pejabat yang membahas lokasi tersebut meminta anonimitas karena tidak berwenang membicarakan kasus tersebut. Kantor Kejaksaan Agung menolak mengonfirmasi lokasi pemakaman El Mencho dengan alasan keamanan.

Keamanan telah ditingkatkan sejak Minggu (1/3/2026) di sekitar rumah duka, tempat karangan bunga besar berdatangan tanpa nama. Beberapa di antaranya menyertakan gambar ayam jantan di antara bunga-bunga, merujuk pada julukan lain El Mencho, yaitu “Lord of the Roosters” atau Raja Ayam Jantan.

 

Halaman:
1 2 3
      
