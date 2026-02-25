Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Meksiko Mencekam Usai Bos Kartel Narkoba El Mencho Tewas, Bagaimana Nasib WNI?

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |17:23 WIB
Meksiko Mencekam Usai Bos Kartel Narkoba El Mencho Tewas, Bagaimana Nasib WNI?
Meksiko Mencekam Usai Bos Kartel Narkoba El Mencho Tewas, Bagaimana Nasib WNI?
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini meminta Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Meksiko.

Situasi di Meksiko mencekam setelah gembong kartel narkoba, El Mencho tewas dalam operasi senyap yang dilakukan oleh militer.

"Saya mendorong Pemerintah Indonesia, melalui Kemlu RI, untuk memastikan perlindungan maksimal terhadap WNI di luar negeri," ujar Amelia, Rabu (25/2/2026).

Amelia menyarankan, Kemlu RI melakukan pemetaan menyeluruh terhadap jumlah dan persebaran WNI di Meksiko. Seiring dengan itu, ia meminta Kemlu meningkatkan komunikasi langsung dengan komunitas WNI.

"Serta penyediaan jalur evakuasi darurat apabila situasi memburuk. Sistem komunikasi krisis harus aktif selama 24 jam dengan koordinasi erat bersama otoritas keamanan setempat," ucap Amelia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/18/3203348/juru_bicara_kemlu_vahd_nabyl_achmad_mulachela-WT9U_large.jpg
Meksiko Mencekam Usai Bos Kartel Narkoba Tewas, Kemlu Pastikan 45 WNI Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/18/3203340/meksiko-DTOG_large.jpg
Meksiko Memanas Usai Kematian Bos Kartel Narkoba, 25 Tentara Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/18/3203146/viral-Mztc_large.jpg
Kronologi Tewasnya El Mencho, Bos Kartel Terkejam Meksiko yang Kepalanya Dihargai Rp253 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/18/3203102/viral-Fpwb_large.jpg
Meksiko Bunuh Bos Kartel Narkoba Terbesar El Mencho, Sita Kendaraan Lapis Baja dan Rudal Antipesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/18/3184879/wali_kota_uruapan_carlos_manzo_ditembak_mati-Yo8A_large.jpg
Dalang Pembunuhan Wali Kota Meksiko Ditangkap, Diduga Terkait Geng Kriminal Terkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182135/penembakan_wali_kota_meksiko-gbvs_large.jpg
Konsumsi Narkoba, Pembunuh Wali Kota Meksiko Diduga Terkait Kelompok Terorganisasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement