Meksiko Mencekam Usai Bos Kartel Narkoba El Mencho Tewas, Bagaimana Nasib WNI?

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini meminta Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Meksiko.

Situasi di Meksiko mencekam setelah gembong kartel narkoba, El Mencho tewas dalam operasi senyap yang dilakukan oleh militer.

"Saya mendorong Pemerintah Indonesia, melalui Kemlu RI, untuk memastikan perlindungan maksimal terhadap WNI di luar negeri," ujar Amelia, Rabu (25/2/2026).

Amelia menyarankan, Kemlu RI melakukan pemetaan menyeluruh terhadap jumlah dan persebaran WNI di Meksiko. Seiring dengan itu, ia meminta Kemlu meningkatkan komunikasi langsung dengan komunitas WNI.

"Serta penyediaan jalur evakuasi darurat apabila situasi memburuk. Sistem komunikasi krisis harus aktif selama 24 jam dengan koordinasi erat bersama otoritas keamanan setempat," ucap Amelia.