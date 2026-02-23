Kronologi Tewasnya El Mencho, Bos Kartel Terkejam Meksiko yang Kepalanya Dihargai Rp253 Miliar

JAKARTA - Kronologi tewasnya El Mencho, Bos kartel terkejam Meksiko yang kepalanya dihargai Rp253 miliar, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone, Senin (23/2/2026).

Sekretariat Pertahanan Nasional Meksiko mengungkapkan kronologi tewasnya Nemesio Oseguera Cervantes, yang juga dikenal sebagai El Mencho, kepala Kartel Generasi Baru Jalisco (CJNG). Cervantes meninggal akibat luka-luka yang dideritanya dalam operasi penangkapan di Tapalpa.

Pasukan Khusus Meksiko bekerja sama dengan Pusat Intelijen Nasional dan Kantor Kejaksaan Agung, menggelar operasi di Tapalpa, Jalisco, yang dikenal sebagai benteng CJNG, dengan mengerahkan beberapa pesawat Angkatan Udara dan unit Garda Nasional untuk menangkap Oseguera.

Tentara menangkap sejumlah anggota kartel lainnya dan menyita berbagai senjata serta kendaraan lapis baja disita, termasuk peluncur roket yang mampu menembak jatuh pesawat.

Seorang pejabat pertahanan AS mengatakan kepada CBS News bahwa Amerika Serikat berperan dalam penggerebekan terhadap El Mencho melalui gugus tugas anti-kartel gabungan yang dibentuk oleh militer Meksiko dan Komando Utara AS.