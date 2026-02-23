Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bos CJNG Tewas dalam Operasi Militer, Kartel Ubah Kota-Kota Meksiko Jadi Medan Perang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |10:50 WIB
Bos CJNG Tewas dalam Operasi Militer, Kartel Ubah Kota-Kota Meksiko Jadi Medan Perang
Asap membumbung dari lokasi-lokasi pertempuran antara pasukan keamanan Meksiko dengan kartel. (Foto: X/@JulianMaciasT)
MEXICO CITY – Pertempuran antara kartel narkoba dan aparat keamanan pecah di beberapa kota di Meksiko setelah bos kartel terkemuka, El Mencho, terbunuh dalam operasi militer pada Minggu (22/2/2026).

Sekretariat Pertahanan Nasional Meksiko mengumumkan bahwa pasukan khusus mereka telah menewaskan Nemesio Oseguera Cervantes, yang juga dikenal sebagai El Mencho, kepala Kartel Generasi Baru Jalisco (CJNG). Cervantes meninggal akibat luka-luka yang dideritanya dalam operasi penangkapan di Tapalpa.

CJNG, kartel terbesar dan paling berbahaya di Meksiko, merespons dengan memblokir jalan serta menyerang kendaraan patroli. Gubernur Jalisco, Pablo Lemus Navarro, menyatakan keadaan darurat. Kekerasan dengan cepat menyebar ke negara bagian Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas, Colima, dan Oaxaca.

Video yang diunggah ke media sosial menunjukkan kendaraan terbakar dan orang-orang bersenjata di jalanan. Semua penerbangan masuk dan keluar dari Bandara Puerto Vallarta serta Guadalajara ditangguhkan.

 

