HOME NEWS INTERNATIONAL

456 Kantong Berisi Jasad Manusia Ditemukan Dekat Stadion Piala Dunia 2026

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |15:55 WIB
456 Kantong Berisi Jasad Manusia Ditemukan Dekat Stadion Piala Dunia 2026
Stadion Akron di Jalisco. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA – Pihak berwenang Meksiko menemukan penemuan mengerikan di tengah persiapan penyelenggaraan Piala Dunia 2026, yakni 456 kantong berisi sisa jasad manusia di dekat Stadion Akron, Jalisco. Penemuan ini mengungkap sisi gelap kekerasan kartel dan krisis orang hilang yang semakin parah di Meksiko, membayangi salah satu tempat utama turnamen tersebut.

Stadion Akron atau Estadio Akron yang terletak di Zapopan akan menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan pertandingan Piala Dunia 2026. Namun, penemuan jasad ini, yang diyakini terkait kejahatan terorganisir di Zapopan, memperkuat kekhawatiran keamanan untuk stadion tersebut.

Temuan ratusan kantong berisi jasad manusia ini kontras dengan kegembiraan dan antusiasme menjelang ajang olahraga global yang akan berlangsung beberapa bulan lagi. Penemuan ini mendesak tindakan segera terhadap kuburan rahasia dan tumpukan kasus forensik.

Penemuan di Dekat Stadion Akron

Sejak 2022, kelompok pencarian di Jalisco telah menemukan lebih dari 400 kantong berisi sisa-sisa manusia di daerah sekitar Stadion Akron. Penemuan terbaru terjadi pada September 2025 selama pekerjaan penggalian yang dipimpin oleh keluarga orang hilang di hadapan pihak berwenang, dan berlanjut hingga November.

 

Halaman:
1 2 3
      
