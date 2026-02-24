Meksiko Mencekam Usai Bos Kartel Narkoba Tewas, Kemlu Pastikan 45 WNI Aman

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Meksiko dalam kondisi aman. Hal ini menyusul situasi keamanan yang memanas akibat tewasnya pemimpin kartel Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho.

Situasi mencekam terjadi usai serangan yang dilakukan anggota Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG) di sejumlah wilayah, yakni Jalisco, Nayarit, Michoacan, Zacatecas, Guanajuato, dan Colima pada 22 Februari 2026.

Serangan tersebut dipicu operasi militer pemerintah Meksiko terhadap kartel CJNG di Kota Tapalpa, Jalisco, yang menewaskan tujuh anggota kartel, termasuk El Mencho.

Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, mengatakan berdasarkan catatan KBRI Mexico City terdapat 45 WNI yang berada di wilayah Jalisco.

“Berdasarkan catatan KBRI Mexico City, WNI di wilayah Jalisco berjumlah 45 orang yang didominasi rohaniawan, terapis pijat profesional, serta pengusaha dan pegawai perusahaan,” kata Vahd dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

Vahd memastikan seluruh WNI dalam keadaan aman dan telah mengikuti arahan otoritas setempat untuk membatasi aktivitas di luar rumah.

“Saat ini seluruh WNI dalam keadaan aman dan mengikuti arahan pemerintah setempat untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah,” ujarnya.