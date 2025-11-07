Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Konsumsi Narkoba, Pembunuh Wali Kota Meksiko Diduga Terkait Kelompok Terorganisasi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |21:52 WIB
Konsumsi Narkoba, Pembunuh Wali Kota Meksiko Diduga Terkait Kelompok Terorganisasi
Konsumsi Narkoba, Pembunuh Wali Kota Meksiko Diduga Terkait Kelompok Terorganisasi (Reuters)
MEKSIKO - Kejaksaan Negara Bagian Michoacán, Meksiko, mengidentifikasi pelaku penembakan terhadap Wali Kota Uruapan, Carlos Manzo. Pelaku penembakan yang menewaskan wali kota adalah pemuda berusia 17 tahun. 

1. Pembunuh Wali Kota Meksiko

Diketahui, Manzo dieksekusi di hadapan banyak orang saat menghadiri festival Orang Mati pada Sabtu pekan lalu.

Tes forensik mengonfirmasi remaja Victor Manuel Ubaldo, merupakan pelaku penembakan. Victor tewas setelah ditembak mati pasukan keamanan di tempat kejadian perkara dalam upaya menangkal serangan terhadap Manzo, melakukan eksekusi tersebut. Ubaldo diidentifikasi kerabatnya pada Rabu (5/11/2025).

Kejaksaan negara bagian Michoacan mengatakan ada individu lain yang terlibat dalam insiden tersebut.

"Penting untuk ditegaskan kembali bahwa pemeriksaan forensik yang dilakukan pada jenazah Victor Manuel, khususnya tes natrium rhodizonat, menunjukkan hasil positif, yang mengonfirmasi hipotesis kepengarangan material," kata Jaksa Carlos Torres, melansir Reuters, Jumat (7/11/2025). 

Ia menyebut, pembunuhan tersebut kemungkinan terkait dengan kelompok kejahatan terorganisir.

Ia menambahkan, tes yang sama mengungkapkan pemuda tersebut sering mengonsumsi metamfetamin.

Jaksa mengatakan, kerabatnya mengonfirmasi Ubaldo meninggalkan rumah seminggu sebelum serangan.

Sementara itu, para ahli mengatakan, kelompok kriminal di Meksiko semakin banyak melatih dan menggunakan anak di bawah umur untuk melakukan kejahatan. Umumnya mereka berasal dari keluarga yang mengalami kekerasan dan penelantaran.

 

