Trump Tunjuk Utusan Khusus untuk Greenland, Denmark Murka

JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memicu perselisihan baru dengan Denmark setelah menunjuk seorang utusan khusus untuk Greenland, pulau Arktik yang luas dan ingin ia aneksasi.

Pada Minggu (21/12/2025), Trump mengumumkan bahwa Jeff Landry, gubernur Louisiana, akan menjadi utusan khusus AS untuk Greenland, bagian semi-otonom dari Kerajaan Denmark.

Gubernur Landry mengatakan dalam sebuah unggahan di X bahwa merupakan suatu kehormatan untuk melayani dalam "posisi sukarela untuk menjadikan Greenland bagian dari AS".

Langkah ini telah membuat marah Kopenhagen, yang mengatakan akan menghubungi duta besar AS untuk "penjelasan". Perdana Menteri Greenland mengatakan pulau itu harus "menentukan masa depan kita sendiri" dan "integritas teritorialnya harus dihormati".

Sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari, Trump telah menghidupkan kembali minat lamanya terhadap Greenland, dengan alasan lokasi strategis dan kekayaan mineralnya.

Ia menolak untuk mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mengamankan kendali atas pulau tersebut, sebuah sikap yang mengejutkan Denmark, sekutu NATO yang secara tradisional memiliki hubungan dekat dengan Washington.