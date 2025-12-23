Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Trump Tunjuk Utusan Khusus untuk Greenland, Denmark Murka

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |06:08 WIB
Trump Tunjuk Utusan Khusus untuk Greenland, Denmark Murka
Trump menunjuk Gubernur Lousiana Jeff Landry sebagai Utusan Khusus untuk Greenland. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memicu perselisihan baru dengan Denmark setelah menunjuk seorang utusan khusus untuk Greenland, pulau Arktik yang luas dan ingin ia aneksasi.

Pada Minggu (21/12/2025), Trump mengumumkan bahwa Jeff Landry, gubernur Louisiana, akan menjadi utusan khusus AS untuk Greenland, bagian semi-otonom dari Kerajaan Denmark.

Gubernur Landry mengatakan dalam sebuah unggahan di X bahwa merupakan suatu kehormatan untuk melayani dalam "posisi sukarela untuk menjadikan Greenland bagian dari AS".

Langkah ini telah membuat marah Kopenhagen, yang mengatakan akan menghubungi duta besar AS untuk "penjelasan". Perdana Menteri Greenland mengatakan pulau itu harus "menentukan masa depan kita sendiri" dan "integritas teritorialnya harus dihormati".

Sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari, Trump telah menghidupkan kembali minat lamanya terhadap Greenland, dengan alasan lokasi strategis dan kekayaan mineralnya.

Ia menolak untuk mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mengamankan kendali atas pulau tersebut, sebuah sikap yang mengejutkan Denmark, sekutu NATO yang secara tradisional memiliki hubungan dekat dengan Washington.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/18/3191154//as_sita_kapal_tanker_di_lepas_pantai_venezuela-7Way_large.jpg
AS Sita Kapal Tanker Kedua di Lepas Pantai Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/18/3190783//kecelakaan_pesawat-8LN0_large.jpg
Jet Pribadi Jatuh di AS, 7 Orang Tewas Termasuk Mantan Pembalap NASCAR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/16/3190617//jared_isaacman-4SkN_large.jpg
Miliarder Jared Isaacman Dikonfirmasi sebagai Pimpinan Baru NASA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/18/3190365//ilustrasi-ShPI_large.jpg
Trump Perintahkan Blokade Tanker Minyak Keluar dan Masuk Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/18/3190352//ilustrasi-49mB_large.jpeg
AS Klasifikasikan Fentanil Sebagai Senjata Pemusnah Massal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/18/3190345//presiden_as_donald_trump-YTgh_large.jpg
Trump Tambah 7 Negara Dilarang Masuk AS, Ini Daftarnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement