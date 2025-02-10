Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Arab Saudi Minta Trump Relokasi Warga Israel ke Alaska dan Greenland!

Awaludin , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |09:32 WIB
Arab Saudi Minta Trump Relokasi Warga Israel ke Alaska dan Greenland!
Presiden AS Donald Trump (foto: AP)
A
A
A

ISTANBUL - Presiden AS Donald Trump diminta untuk merelokasi warga Israel ke Alaska dan Greenland, dan itu akan menjadi solusi yang lebih baik bagi stabilitas Timur Tengah.

Sebelumnya, Trump telah beberapa kali menyarankan relokasi warga Palestina dari Gaza, mengklaim bahwa ia akan melaksanakan rencana pembangunan kembali yang luar biasa untuk mengubah daerah kantong itu menjadi “Riviera-nya Timur Tengah.”

Menyusul pernyataan Trump, yang dikecam secara luas oleh beberapa negara besar Arab, Eropa, dan negara-negara lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara ironis menyarankan pada hari Kamis bahwa Palestina harus mendirikan negara mereka di Arab Saudi daripada di tanah air mereka sendiri, dan mengabaikan gagasan kedaulatan Palestina.

Anggota Dewan Syura Saudi, Yousef bin Trad Al-Saadoun mengkritik usulan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza.

"Jika dia (Trump) benar-benar ingin menjadi pahlawan perdamaian dan mencapai stabilitas dan kemakmuran bagi Timur Tengah, dia harus merelokasi warga Israel tercinta ke negara bagian Alaska dan kemudian ke Greenland—setelah mencaploknya,” kata Yousef bin Trad Al-Saadoun dalam sebuah artikel untuk surat kabar Saudi Okaz, seperti dilansir dari aa.com, Senin (10/2/2025).

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183865//prajurit_tni-BafJ_large.jpg
TNI Siapkan 20.000 Prajurit untuk Misi Perdamaian di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183852//international_museum_of_prophets_biography-LXtK_large.jpg
Menyusuri Jejak Nabi Muhammad SAW di Puncak Makkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800//rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/25/3183654//wisatawan-v5fh_large.jpg
Cara Indonesia–Arab Tingkatkan Pariwisata Kedua Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183601//prabowo-IXZW_large.jpg
Prabowo Siapkan 20.000 Pasukan Perdamaian ke Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/25/3183306//arab_saudi-ZH4e_large.jpg
Gelar Travel Fair di Jakarta, Ini 7 Destinasi Wisata Unggulan Arab Saudi 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement