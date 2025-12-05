Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pimpinan Milisi Palestina yang Didukung Israel Tewas Dibunuh di Gaza

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |11:30 WIB
Pimpinan Milisi Palestina yang Didukung Israel Tewas Dibunuh di Gaza
Pimpinan Kelompok milisi Palestina, Popular Forces, Yasser Abu Shabab. (Foto: Facebook)
A
A
A

JAKARTA – Seorang pemimpin milisi Palestina yang didukung Israel di Gaza telah tewas di daerah kantong tersebut. Yasser Abu Shabab memimpin kelompok yang disebut Pasukan Populer (Popular Forces), yang beranggotakan puluhan pejuang dan beroperasi di wilayah yang dikuasai Israel di dekat kota Rafah di selatan.

Pasukan milisi itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Abu Shabab ditembak saat "berusaha menyelesaikan perselisihan" antara anggota keluarga Abu Seneima. Mereka menepis laporan yang menyatakan bahwa ia dibunuh oleh Hamas, yang menuduhnya bekerja sama dengan Israel, sebagai "menyesatkan".

Pernyataan sebelumnya dari suku Badui Tarabin, di mana Abu Shabab merupakan anggotanya, mengatakan bahwa ia telah tewas "di tangan perlawanan", dan menuduhnya mengkhianati rakyat Palestina.

Sumber lain mengatakan kematiannya akibat perebutan kekuasaan internal.

Hamas menyebut kematian Abu Shabab sebagai "nasib tak terelakkan bagi siapa pun yang mengkhianati rakyat dan negaranya."

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3188041//ilustrasi-9fSR_large.jpg
Militer Israel Larang Ponsel Android, Perwira Senior Wajib Pakai iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/18/3187922//israel_serang_beirut_lebanon-mr3e_large.jpg
Israel Serang Lebanon Usai Pembicaraan Langsung untuk Pertama Kalinya dalam Beberapa Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/18/3187665//pasukan_israel-3uP4_large.jpg
Klaim Targetkan Komandan Hamas, Serangan Israel di al-Mawasi Tewaskan Lima Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187338//pbnu-SZxc_large.jpg
Gus Yahya Perjuangkan Kemerdekaan Rakyat Palestina, Bantah Tudingan Pro Zionis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187264//tni-msrQ_large.jpg
Aksi Pasukan Elite TNI Kirim Logistik ke Daerah Terisolir, Jenderal Tempur Marinir: Mirip di Gaza!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3186993//perdana_menteri_israel_benjamin_netanyahu-H7SI_large.jpg
Netanyahu Minta Pengampunan, Warga Israel Geruduk Rumah Presiden Herzog
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement