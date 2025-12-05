Pimpinan Milisi Palestina yang Didukung Israel Tewas Dibunuh di Gaza

JAKARTA – Seorang pemimpin milisi Palestina yang didukung Israel di Gaza telah tewas di daerah kantong tersebut. Yasser Abu Shabab memimpin kelompok yang disebut Pasukan Populer (Popular Forces), yang beranggotakan puluhan pejuang dan beroperasi di wilayah yang dikuasai Israel di dekat kota Rafah di selatan.

Pasukan milisi itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Abu Shabab ditembak saat "berusaha menyelesaikan perselisihan" antara anggota keluarga Abu Seneima. Mereka menepis laporan yang menyatakan bahwa ia dibunuh oleh Hamas, yang menuduhnya bekerja sama dengan Israel, sebagai "menyesatkan".

Pernyataan sebelumnya dari suku Badui Tarabin, di mana Abu Shabab merupakan anggotanya, mengatakan bahwa ia telah tewas "di tangan perlawanan", dan menuduhnya mengkhianati rakyat Palestina.

Sumber lain mengatakan kematiannya akibat perebutan kekuasaan internal.

Hamas menyebut kematian Abu Shabab sebagai "nasib tak terelakkan bagi siapa pun yang mengkhianati rakyat dan negaranya."