Pastor Gereja Katolik Tewas Ditembak Tank Israel di Lebanon

LEBANON - Pastor Katolik Maronit Lebanon, Romo Pierre al-Rahi, tewas akibat tembakan tank Israel di Desa Qlayaa di Lebanon Selatan, Lebanon. Diketahui, Perang AS-Israel dengan Iran telah menewaskan ribuan orang,

Melansir Al Jazeera, Senin (10/3/2026), Al-Rahi, yang juga dikenal sebagai Pierre el-Rai, menolak perintah Tentara Israel untuk meninggalkan Qlayaa, sebuah Desa Kristen Maronit di distrik Marjayoun, beberapa mil dari perbatasan Israel.

“Romo Pierre al-Rahi berasal dari desa saya, Dibeh, tetapi beliau adalah pastor paroki Qlayaa di Marjayoun. Sayangnya, beliau telah meninggal dunia,” kata Romo Jean Younes, sekretaris jenderal Majelis Patriark dan Uskup Katolik Lebanon.

Diketahui, kota tersebut dulunya dihuni sekitar 8 ribu orang sebelum serangan Tentara Israel dimulai di Lebanon.

Israel telah mulai memobilisasi 100 ribu pasukan cadangan sebagai persiapan untuk memperluas serangan yang sedang berlangsung di luar Iran dan Lebanon.

Pasukan cadangan yang telah dipanggil untuk memperkuat semua sektor, di bawah "Operation Roaring Lion’’nama sandi serangan yang sedang berlangsung terhadap Iran dan Lebanon.

(Fahmi Firdaus )

