Serangan Udara Israel di Beirut Tewaskan Komandan Senior Hizbullah

BEIRUT – Serangan udara Israel di Beirut terhadap kelompok militan Lebanon, Hizbullah, menewaskan komandan senior Hizbullah, Haytham Ali Tabatabai, pada Minggu 23 November 2025. Serangan yang menargetkan pinggiran selatan ibu kota Lebanon ini tidak hanya menewaskan Tabatabai, tetapi juga empat anggota Hizbullah lainnya.

Insiden ini terjadi meski perjanjian gencatan senjata telah berlaku sejak November 2024. Menurut otoritas kesehatan Lebanon, serangan tersebut mengakibatkan total lima korban jiwa dan 28 orang terluka, melansir Yenisafak.

Pemerintah Israel mengonfirmasi serangan tersebut. Bahkan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menuduh Tabatabai sebagai pemimpin di balik upaya "pembangunan dan persenjataan" Hizbullah. Netanyahu mengklaim operasi ini diizinkan berdasarkan rekomendasi dari Menteri Pertahanan Israel Katz dan Kepala Staf Eyal Zamir.

Pelanggaran Gencatan Senjata Berulang

Serangan ini menambah daftar pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang seharusnya membawa stabilitas ke kawasan perbatasan Israel-Lebanon. Sejak gencatan senjata, Israel telah melancarkan beberapa serangan ke pinggiran selatan Beirut, termasuk insiden terbaru pada Juni.