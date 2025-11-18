Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menteri Israel Serukan Tangkap dan Bunuh Pejabat PA Jika PBB Akui Palestina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |12:31 WIB
Menteri Israel Serukan Tangkap dan Bunuh Pejabat PA Jika PBB Akui Palestina
Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir. (Foto: EPA)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, menyerukan penangkapan Presiden Palestina Mahmoud Abbas jika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui negara Palestina. Ia juga menyerukan agar Israel membunuh para pejabat senior Otoritas Palestina (PA), yang ia sebut sebagai “teroris.”

“Perintah harus dikeluarkan untuk pembunuhan yang ditargetkan terhadap para pejabat senior Otoritas Palestina – yang merupakan teroris dalam segala hal – serta perintah untuk penangkapan Abu Mazen,” tulis Ben Gvir di X, menggunakan nama kehormatan untuk Abbas.

Ia menambahkan bahwa sel isolasi khusus di Penjara Ketziot telah disiapkan untuk Abbas, demikian dilansir Middle East Eye.

Komentarnya muncul menjelang pemungutan suara Dewan Keamanan PBB pada Senin mengenai resolusi Amerika Serikat (AS) yang mendukung rencana perdamaian Gaza, dengan merujuk pada “jalur yang kredibel” menuju negara Palestina.

 

