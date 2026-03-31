HOME NEWS NASIONAL

Kisah Menegangkan Prajurit TNI Pembebas Sandera Mapenduma Ditembaki Tentara Israel di Lebanon

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |20:32 WIB
Kisah Menegangkan Prajurit TNI Pembebas Sandera Mapenduma Ditembaki Tentara Israel di Lebanon
Serka (Purn) Muhtar Efendi saat di Lebanon/ist
JAKARTA - Tiga prajurit TNI gugur usai menjadi korban serangan Israel di Lebanon. Adapun anggota TNI tersebut tewas saat menjalankan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon ( UNIFIL ) di Lebanon.

Ketiganya adalah Praka Farizal Rhomadhon, Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.

Mantan anggota Batalyon Mekanik Garuda E/UNIFIL, Serka (Purn) Muhtar Efendi, mempunyai pengalaman menegangkan saat menjadi Binta CIMIC PBB (Civil and Military in Cooperation) di Basecamp Atsid Al Qusayr Lebanon.

"Penyerangan oleh Israel terhadap Pasukan Perdamaian Indonesia di Lebanon ternyata sudah pernah terjadi sebelumnya, yakni pada tahun 2009,” ujar Muhtar Efendi, kepada Okezone, Selasa (31/3/2026).

"Keliru posisi berdiri bisa berisiko maut, untung tembakan Israel bisa kami redam," lanjut mantan Prajurit dari  Batalyon Infanteri Lintas Udara 330/Kostrad tersebut.

Muhtar yang pernah diterjunkan ke Papua untuk membebaskan sandera dalam Operasi Mapenduma di bawah pimpinan Prabowo yang saat itu berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen), mengungkapkan ketegangan saat di Lebanon.

"Nyaris tidak ada kosa kata yang bisa merepresentasikan ketegangan tingkat tinggi selama penugasan di Lebanon. Lebih mencekam daripada suasana saat saya bertugas di Papua, Aceh, dan Timor Timur,"ujarnya.

 

Berita Terkait
3 Prajurit TNI Tewas Termasuk Kopassus Akibat Serangan Israel, Ini Reaksi Tegas Jenderal Baret Merah
3 Prajurit TNI Tewas Akibat Serangan Israel, RI Desak PBB Rapat Darurat Bahas Perang di Lebanon
3 Prajurit TNI Tewas Akibat Serangan Israel, RI Harus Tarik Pasukan dari Lebanon Seperti Italia
Kopassus Berduka! Kapten Zulmi Aditya Gugur di Lebanon saat Jemput Jenazah Anak Buah, Ini Kronologinya
Profil Lengkap Praka Farizal Rhomadhon, Anggota Pasukan Elite Raider yang Gugur di Lebanon
Prajurit TNI Gugur Akibat Serangan Israel, MUI Tuntut Pertanggungjawaban!
