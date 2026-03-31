3 Prajurit TNI Tewas Termasuk Kopassus Akibat Serangan Israel, Ini Reaksi Tegas Jenderal Baret Merah

JAKARTA - Dua prajurit TNI gugur akibat korban serangan di Lebanon. Adapun anggota TNI tersebut tewas saat menjalankan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon ( UNIFIL ) di Lebanon.

Sebelumnya, Praka Farizal Rhomadhon gugur usai pos penjagaannya di dekat Desa Adchit Al Qusayr, Lebanon Selatan, diserang Israel.

Kapuspen TNI, Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menjelaskan, kedua prajurit yang gugur tersebut yakni Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.

“Gugurnya Prajurit TNI atas nama Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan,” kata Aulia, Selasa (31/3/2026).

Sementara, dua prajurit lainnya yang mengalami luka yakni Lettu Inf Sulthan Wirdean Maulana dan Praka Deni Rianto. Saat ini, keduanya sudah dievakuasi dan dalam penanganan medis di Rumah Sakit St. George Beirut, Lebanon.

Jenderak Kopassus ini menerangkan, berdasarkan laporan dari daerah penugasan, insiden tersebut terjadi pada saat Tim Escort Kompi B Satgas Yonmek XXIII-S/UNIFIL yang tergabung dalam Sector East Mobile Reserve (SEMR) melaksanakan pengawalan konvoi Combat Support Service Unit (CSSU).

Kegiatan ini dalam rangka tugas memberikan dukungan dari Mako Sektor Timur UNIFIL United Nations Post (UNP) 7-2 menuju Mako Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-S/UNIFIL di UNP 7-1.