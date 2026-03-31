Detik-Detik 2 Prajurit TNI Gugur Diserang Israel di Lebanon saat Kawal Pasukan UNIFIL

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |13:43 WIB
JAKARTA – Dua anggota TNI tewas saat menjalankan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon ( UNIFIL ) di Lebanon. Keduanya adalah Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Aulia Dwi Nasrullah  menerangkan, berdasarkan laporan dari daerah penugasan, insiden tersebut terjadi pada saat Tim Escort Kompi B Satgas Yonmek XXIII-S/UNIFIL yang tergabung dalam Sector East Mobile Reserve (SEMR).

Kegiatan ini dalam rangka melaksanakan pengawalan konvoi Combat Support Service Unit (CSSU) dalam rangka tugas memberikan dukungan dari Mako Sektor Timur UNIFIL  United Nations Post (UNP) 7-2 menuju Mako Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-S/UNIFIL di UNP 7-1.

“Insiden terjadi di tengah eskalasi konflik tinggi, di mana terjadinya ledakan pada kendaraan yang mengakibatkan gugurnya Prajurit TNI atas nama Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan,” kata Aulia, Selasa (31/3/2026).

Aulia melanjutkan, dua prajurit lainnya juga mengalami luka-luka yaitu, Lettu Inf Sulthan Wirdean Maulana dan Praka Deni Rianto. Saat ini keduanya sudah dievakuasi dan dalam penanganan medis di Rumah Sakit St. George Beirut, Lebanon.

Aulia menambahkan, TNI dalam melaksanakan penugasan Pasukan Pemeliharaan Perdamaian tetap mengutamakan keselamatan prajurit dengan tetap meningkatkan kewaspadaan sesuai Standard Operating Procedure (SOP) UNIFIL.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/337/3209758//tni-YZCH_large.jpg
3 Prajurit TNI Tewas Termasuk Kopassus Akibat Serangan Israel, Ini Reaksi Tegas Jenderal Baret Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/337/3209754//tni-iwyM_large.jpg
3 Prajurit TNI Tewas Akibat Serangan Israel, RI Desak PBB Rapat Darurat Bahas Perang di Lebanon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/337/3209746//tni-gI71_large.jpg
3 Prajurit TNI Tewas Akibat Serangan Israel, RI Harus Tarik Pasukan dari Lebanon Seperti Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/337/3209741//tni-GRKo_large.jpg
Kopassus Berduka! Kapten Zulmi Aditya Gugur di Lebanon saat Jemput Jenazah Anak Buah, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/337/3209696//pasukan_unifil-6wPl_large.jpg
Breaking News : 2 Prajurit TNI Kembali Gugur di Lebanon 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/18/3209689//pasukan_penjaga_perdamaian_pbb_di_lebanon-KqaS_large.jpg
2 Pasukan Penjaga Perdamaian PBB Gugur di Lebanon Selatan
