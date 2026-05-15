Kerbau Albino Mirip Donald Trump Viral di Media Sosial, Ini Penampakannya

Kerbau albino di Bangladesh menjadi viral karena kemiripan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

JAKARTA – Seekor kerbau berwarna merah muda di sebuah peternakan di Narayanganj, Bangladesh, menjadi pusat perhatian publik setelah viral di media sosial. Pasalnya, kerbau albino seberat 700 kg itu dinilai memiliki kemiripan dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Dilansir TBS News, kemiripan tersebut membuat kerbau itu diberi nama “Donald Trump” oleh pemiliknya. Kerbau yang dipelihara di Rabeya Agro Farm di daerah Paikpara itu memiliki bulu berwarna keemasan di kepalanya, mirip dengan gaya rambut sang Presiden AS.

Menurut sumber dari peternakan, pengunjung baru-baru ini berbondong-bondong datang untuk melihat hewan tersebut, mengambil foto, dan dengan hati-hati menyentuh kerbau yang dikenal tenang dan jinak itu.

Pemilik peternakan, Ziauddin Mridha, mengatakan ia membeli kerbau tersebut dari pasar ternak di Rajshahi sekitar 10 bulan lalu. "Adik laki-laki saya bercanda menamainya Donald Trump setelah melihat rambut di kepalanya," katanya, sebagaimana dilansir TBS News.

"Sifatnya sangat tenang. Kerbau albino umumnya damai dan tidak agresif kecuali diprovokasi," tambahnya.

Ia juga mengatakan kerbau tersebut telah terjual dengan harga Tk550 (sekitar Rp79.000) per kg berat hidup dan akan dikirimkan kepada pemilik barunya minggu depan.

Warga setempat, Russell, mengatakan ia datang untuk melihat kerbau tersebut setelah menonton video di Facebook. "Kerbau itu benar-benar mirip Trump. Wajah dan bulunya sangat mirip dengannya," katanya.