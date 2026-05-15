Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kerbau Albino Mirip Donald Trump Viral di Media Sosial, Ini Penampakannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |17:33 WIB
Kerbau Albino Mirip Donald Trump Viral di Media Sosial, Ini Penampakannya
Kerbau albino di Bangladesh menjadi viral karena kemiripan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
A
A
A

JAKARTA – Seekor kerbau berwarna merah muda di sebuah peternakan di Narayanganj, Bangladesh, menjadi pusat perhatian publik setelah viral di media sosial. Pasalnya, kerbau albino seberat 700 kg itu dinilai memiliki kemiripan dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Dilansir TBS News, kemiripan tersebut membuat kerbau itu diberi nama “Donald Trump” oleh pemiliknya. Kerbau yang dipelihara di Rabeya Agro Farm di daerah Paikpara itu memiliki bulu berwarna keemasan di kepalanya, mirip dengan gaya rambut sang Presiden AS.

Menurut sumber dari peternakan, pengunjung baru-baru ini berbondong-bondong datang untuk melihat hewan tersebut, mengambil foto, dan dengan hati-hati menyentuh kerbau yang dikenal tenang dan jinak itu.

Pemilik peternakan, Ziauddin Mridha, mengatakan ia membeli kerbau tersebut dari pasar ternak di Rajshahi sekitar 10 bulan lalu. "Adik laki-laki saya bercanda menamainya Donald Trump setelah melihat rambut di kepalanya," katanya, sebagaimana dilansir TBS News.

"Sifatnya sangat tenang. Kerbau albino umumnya damai dan tidak agresif kecuali diprovokasi," tambahnya.

Ia juga mengatakan kerbau tersebut telah terjual dengan harga Tk550 (sekitar Rp79.000) per kg berat hidup dan akan dikirimkan kepada pemilik barunya minggu depan.

Warga setempat, Russell, mengatakan ia datang untuk melihat kerbau tersebut setelah menonton video di Facebook. "Kerbau itu benar-benar mirip Trump. Wajah dan bulunya sangat mirip dengannya," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/337/3218625//dprd_jember-kV5s_large.jpg
Disanksi Buntut Main Gim saat Rapat, Anggota DPRD Jember Syahri: Saya Menyesal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218619//viral-Kirq_large.jpg
Viral Penumpang Wanita Jatuh dari Peron Stasiun Manggarai, Korban Dibawa ke RS PGI Cikini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/18/3218613//presiden_amerika_serikat_donald_trump_dan_presiden_china_xi_jinping-u8f2_large.jpg
Trump: Presiden China Janji Tidak Akan Kirim Senjata untuk Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/337/3218579//partai_gerindra-I4Vg_large.jpg
Siang Ini, Gerindra Sidang Etik Legislator Jember yang Merokok dan Main Gim saat Rapat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218550//viral-n86y_large.jpg
Viral Bule Jadi Korban Jambret hingga Tersungkur di Bundaran HI, Polisi Buru Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218523//viral-Ru0j_large.jpg
Viral! Emak-Emak Ricuh di Konser Afgan, Nyaris Lempar Speaker dari Lantai Atas hingga Pengunjung Histeris
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement