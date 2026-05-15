Siang Ini, Gerindra Sidang Etik Legislator Jember yang Merokok dan Main Gim saat Rapat

JAKARTA - Mahkamah Partai Gerindra akan menggelar sidang terhadap anggota Komisi D DPRD Jember, Ahmad Syahri Assidiqi, yang viral karena bermain game dan merokok saat rapat pada Jumat (15/5/2026) siang.

"Ya benar. Sidang akan digelar hari ini jam 14.00 di Ruang Sidang Majelis Kehormatan atau Mahkamah Partai Gerindra," ujar Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Habiburokhman, saat dikonfirmasi, Jumat.

Habiburokhman menegaskan, Mahkamah Partai akan menerbitkan putusan terhadap Syahri terkait kelakuannya itu pada hari ini. "Adapun putusan akan dikeluarkan hari ini juga," terang Habiburokhman.

Sidang etik juga akan dipimpin langsung oleh Habiburokhman. "Sidang akan saya pimpin langsung selaku Ketua Majelis Kehormatan atau Mahkamah Partai," pungkasnya.

Sebelumnya, seorang anggota DPRD Jember menjadi sorotan publik karena bermain gim dan merokok saat rapat berlangsung. Video tersebut viral di media sosial.