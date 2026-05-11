Viral Pemotor Halangi Ambulans Berujung Perusakan di Depok, Pelaku Ditangkap!

DEPOK - Viral di media sosial video menampilkan keributan antara relawan ambulans dengan pengendara sepeda motor di Sukmajaya, Depok Jawa Barat. Keributan tersebut dipicu pengendara motor yang dinilai menghalang-halangi ambulans yang hendak menjemput pasien.

Dalam rekaman video viral itu, tampak pengendara motor dan relawan ambulans adu mulut. Peristiwa tersebut terjadi di Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pada Minggu (10/5/2026).

Dalam rekaman video yang viral, pemotor terlihat ngotot dan emosional.

"Kalau kau mau jemput jangan di depan situ, harus ada dulu orangnya, kau tahu aturan?" teriak pemotor tersebut.

Pemotor tersebut juga sempat menendang ambulans. Ia juga mengancam perekam video.

"Kau videokan aku, kena kau," katanya.

Terpisah, Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi menyebutkan, pengendara motor tersebut telah diamankan Satreskrim Polres Metro Depok.