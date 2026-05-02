Viral Pria Gelantungan di Mobil yang Melintas di Jakbar, Polisi Turun Tangan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |17:38 WIB
Viral Pria Gelantungan di Mobil yang Melintas di Jakbar, Polisi Turun Tangan
Viral Pria Gelantungan di Mobil yang Melintas di Jakbar, Polisi Turun Tangan (Instagram)
JAKARTA - Viral di media sosial seorang pria bergelantungan di kap mobil di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Polisi pun mendalami kejadian ini. 

Dari video yang dilihat, tampak pria yang bergelantungan di bagian kap mobil itu mengenakan baju berwarna hitam dan celana pendek. Pria itu bergelantungan sambil memegangi ponselnya.

Pria itu sempat berteriak maling dengan kondisi satu tangannya berada di dalam mobil berwarna merah tersebut.

“Woi maling,” teriak pria tersebut.

Mobil tersebut sempat berhenti. Akibatnya, kemacetan sempat terjadi di sekitar lokasi. Bunyi klakson pun terdengar bersahutan.

Terpisah, Kapolsek Grogol Petamburan, AKP Reza Aditya membenarkan adanya peristiwa tersebut. Namun, ia menuturkan, belum ada laporan terkait peristiwa tersebut.

“Saat ini belum ada laporan ke Polsek Grogol Petamburan terkait kejadian tersebut. Akan kami koordinasikan dengan pihak kawasan setempat terkait kejadian tersebut," kata Reza dihubungi wartawan Sabtu (2/5/2026).

1 2
      
