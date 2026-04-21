Viral Video Pencurian Motor di Bintaro Terekam Kamera CCTV

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) video kasus dugaan pencurian di kawasan Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Saat ini, polisi tengah mendalami kasus dugaan pencurian tersebut.

Aksi dugaan pencurian itu terekam kamera CCTV milik warga. Dalam video itu, tampak pelaku berjumlah 2 orang. Salah satunya menggunakan atribut ojek online, diduga untuk menghindari kecurigaan warga sekitar.

Pelaku melakukan aksinya tak butuh waktu lama. Kurang dari 10 menit pelaku membawa kabur sepeda motor milik warga yang terparkir di halaman depan rumah.

Satu pelaku beratribut ojol menunggu di motornya sambil mengamati situasi sekitar. Satu pelaku lainnya menggasak motor warga.

Suasana di lokasi tampak sepi membuat pelaku leluasa melancarkan aksinya. Motor yang dikunci stang itu akhirnya dibobol dan dibawa kabur pelaku.

Keluarga korban, Caca mengatakan, sejatinya motor milik kakaknya itu baru saja diparkirkan di depan rumahnya kurang dari 30 menit. Namun, saat sang kakak hendak menggunakannya, sepeda motor itu malah raib.

"Motornya baru dipakai adik, kurang dari 30 menit diparkir, lalu pas mau dipakai kakak sudah tidak ada motornya, baru tahu (dicuri) sewaktu lihat CCTV. Sudah lapor ke Polsek Pesanggrahan," katanya pada awak media, Selasa (21/4/2026).

