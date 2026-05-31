Duh! Viral Baling-Baling Pesawat Diikat Cabel Tie, Ini Penjelasan Wings Air

JAKARTA - Viral video memperlihatkan cable tie terpasang pada bilah baling-baling pesawat. Video itu pun menuai sorotan publik terkait dengan keselamatan penumpang.

Corporate Communications Strategic Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, menegaskan, keberadaan cable tie tersebut bukan merupakan indikasi adanya kerusakan pada baling-baling pesawat.

"Perlu kami jelaskan, komponen yang terlihat tersebut bukan merupakan indikasi kerusakan pada baling-baling pesawat," ujar Danang, Minggu (31/5/2026).

Danang menjelaskan, cable tie digunakan untuk mengamankan sementara salah satu lapisan pelindung (deicer) yang mengalami perubahan posisi. Lapisan tersebut berfungsi melindungi baling-baling dalam kondisi operasional tertentu dan bukan merupakan struktur utama yang menghasilkan daya dorong pesawat.

"Lapisan pelindung ini berfungsi membantu melindungi baling-baling dalam kondisi operasional tertentu dan bukan merupakan struktur utama yang menghasilkan daya dorong pesawat," ujarnya.