Sinyal Kuat Masuk Kabinet Prabowo, Said Iqbal: Kita Tunggu Saja

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal buka suara usai dikabarkan akan masuk menjadi anggota Kabinet Merah Putih. Said Iqbal meminta agar publik menunggu pengumuman resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kita tunggu saja pengumuman resmi dari Mensesneg atas nama Presiden, ya," ungkap Said Iqbal kepada Okezone, Jumat (5/6/2026).

Said Iqbal pun mengungkapkan kemungkinan jabatan menteri yang akan dia emban. Meski tidak secara spesifik, dia mengatakan akan menjadi menteri yang mengurusi isu ketenagakerjaan.

"Kemungkinan sekitar isu ketenagakerjaan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberi sinyal bahwa Said Iqbal akan masuk Kabinet Merah Putih. Bahkan, saat ini hal tersebut masih dalam proses diskusi.