Prabowo Reshuffle Kabinet: Dudung Dilantik Jadi KSP, Qodari Bakom

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali mengocok ulang atau reshuffle kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari dirotasi oleh Presiden Prabowo menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang sebelumnya diemban oleh Angga Raka Prabowo.

Sementara itu, kursi KSP yang ditinggalkan Qodari dikabarkan diisi oleh Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Saat ini, Dudung masih menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.

Dalam keputusan Presiden Prabowo yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti, pelantikan pejabat negara tersebut berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI).