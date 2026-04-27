HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Lantik Jumhur Hidayat Jadi Menteri Lingkungan Hidup

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |15:15 WIB
Prabowo Lantik Jumhur Hidayat Jadi Menteri Lingkungan Hidup
Presiden Prabowo Subianto lantik Jumhur Hidayat jadi Menteri Lingkungan Hidup (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Jumhur Hidayat menjadi Menteri Lingkungan Hidup (LH) sisa masa jabatan 2024–2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026). Jumhur Hidayat menggantikan posisi Hanif Faisol.

Dalam keputusan Presiden Prabowo yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti, pelantikan pejabat negara tersebut berlandaskan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden Prabowo mendiktekan sumpah jabatan.

Acara pelantikan kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo, yang selanjutnya diikuti para tamu undangan lainnya.

Tampak hadir dalam pelantikan tersebut para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

(Arief Setyadi )

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3214938/mendiktisantek-rjRE_large.jpg
Prabowo Minta Kampus Riset Cari Alternatif Kurangi Ketergantungan LPG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/337/3214844/prabowo-wFQg_large.jpg
Prabowo Hadiri Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju, di Sela Pesta Santap Kari Laksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214540/prabowo_dan_kapolri-tTLk_large.jpg
Prabowo Bertemu 4 Mata dengan Kapolri Selama 1 Jam, Ini yang Dibahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214533/prabowo-Td6M_large.jpg
Bahas Keamanan Nasional, Prabowo Panggil Kapolri ke Hambalang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/337/3214151/prabowo_dan_macron-e1V8_large.jpg
Prabowo Bakal Kembali Kunjungi Prancis dalam Waktu Dekat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/337/3214124/prabowo-8ylm_large.jpg
Prabowo dan PM Australia Albanese Diskusi Bahas Konflik Timur Tengah
