HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Prabowo Reshuffle Kabinet, Sejumlah Posisi Strategis Berganti

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |15:10 WIB
Presiden Prabowo Reshuffle Kabinet (foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (27/4/2026), dengan merotasi sejumlah pejabat di posisi strategis pemerintahan.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 51/P, 52/P, 53/P, dan 50/PPA Tahun 2026 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Dalam reshuffle tersebut, Dudung Abdurachman ditunjuk sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), menggantikan Muhammad Qodari.

Selanjutnya, Muhammad Qodari dipindahkan untuk menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), menggantikan Angga Raka Prabowo.

Perubahan juga terjadi di sektor karantina nasional. Abdul Kadir Karding ditunjuk sebagai Kepala Badan Karantina Nasional, menggantikan Sahat Manaor Panggabean.

Di bidang komunikasi, Hasan Nasbi dipercaya mengemban tugas sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Sementara itu, posisi Menteri Lingkungan Hidup kini dijabat oleh Jumhur Hidayat yang menggantikan Hanif Faisol Nurofiq. Hanif sendiri dalam reshuffle ini ditunjuk sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3214968//reshufflle-trLW_large.jpg
Prabowo Lantik Jumhur Hidayat Jadi Menteri Lingkungan Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3214967//prabowo_lantik_enam_pejabat_baru-fUVT_large.jpg
Prabowo Lantik Enam Pejabat Baru, Ada Jumhur hingga Hasan Nasbi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3214963//hasan_nasbi-URnE_large.jpg
Dikabarkan Jadi Utusan Khusus Presiden, Hasan Nasbi: Kalau Diperintah Presiden, Saya Siap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3214960//muhammad_qodari-AuNq_large.jpg
Qodari Tiba di Istana Jelang Reshuffle: Diminta Presiden Perkuat Komunikasi Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3214959//dudung-5MNq_large.jpg
Dikabarkan Jadi KSP, Dudung: Saya Prajurit, Harus Siap Perintah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3214958//pemerintah-9M01_large.jpg
Reshuffle Kabinet, Dikabarkan Jadi Menteri LH Jumhur Hidayat Tiba di Istana
