Breaking News! Prabowo Reshuffle Kabinet, Sejumlah Posisi Strategis Berganti

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (27/4/2026), dengan merotasi sejumlah pejabat di posisi strategis pemerintahan.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 51/P, 52/P, 53/P, dan 50/PPA Tahun 2026 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Dalam reshuffle tersebut, Dudung Abdurachman ditunjuk sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), menggantikan Muhammad Qodari.

Selanjutnya, Muhammad Qodari dipindahkan untuk menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), menggantikan Angga Raka Prabowo.

Perubahan juga terjadi di sektor karantina nasional. Abdul Kadir Karding ditunjuk sebagai Kepala Badan Karantina Nasional, menggantikan Sahat Manaor Panggabean.

Di bidang komunikasi, Hasan Nasbi dipercaya mengemban tugas sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Sementara itu, posisi Menteri Lingkungan Hidup kini dijabat oleh Jumhur Hidayat yang menggantikan Hanif Faisol Nurofiq. Hanif sendiri dalam reshuffle ini ditunjuk sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.