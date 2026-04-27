Prabowo Dikabarkan Kembali Reshuffle Kabinet, Bahlil Bilang Begini

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kabar perombakan kabinet atau reshuffle, Senin (27/4/2026) sore.

Ketua Umum Partai Golkar ini tidak mengonfirmasi kabar tersebut saat ditanya awak media usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana.

"Ya nanti kita lihat aja ya," ujar Bahlil menanggapi wartawan perihal kabar reshuffle di kompleks Istana Kepresidenan.

Sementara itu ditanya, apakah ada pembahasan mengenai reshuffle dalam rapat bersama Prabowo, siang ini, Bahlil tidak menjawab tegas.

"Ada semuanya harus disampaikan, ada semuanya yang tidak perlu disampaikan ya," tutup Bahlil Lahadalia.

Sebelumnya, kabar perombakan kabinet kembali mencuat. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan reshuffle sore ini.

Beredar informasi salah satu yang akan dirotasi adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.